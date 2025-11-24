Avances en modernización y fortalecimiento institucional

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), a través de la Secretaría Técnica del Gabinete Social reveló que avanza en la formación de servidores públicos para implementar el Sistema de Gestión Social Territorial (SIGEST), una plataforma web integral, inteligente e interactiva que modernizara la coordinación y visualización de la gestión social en el país.Este sistema permitirá a las instituciones ejecutar programas y servicios de manera articulada y en tiempo real, fortalecerá la intervención en cada corregimiento y la colaboración con organizaciones comunitarias y gobiernos locales. Además, 'facilitará la alineación de la oferta institucional con los ejes estratégicos del Gobierno Nacional. Con módulos como Registro de la Oferta Nacional, Diagnóstico Territorial y Seguimiento, el sistema ofrece datos confiables, etc.'