Capturan al representante de San Juan en Chiriquí, por presunto peculado

Este viernes, 5 de diciembre, fue capturado el actual representante del corregimiento de San Juan, corregimiento de Los Algarrobos, provincia de Chiriquí, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

El representante fue aprehendido por miembros de la policía en coordinación con el Ministerio Público, en el distrito de Dolega, por el supuesto delito contra la administración pública en su modalidad de diferentes formas de peculado agravado.

Según el reporte policial, “las investigaciones surgen tras una denuncia por presunto peculado agravado, en el uso incorrecto y no justificado de fondos públicos que fueron asignados a dicha junta comunal, a través del programa de interés social para la construcción de obras”.