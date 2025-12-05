Minsa lanza jornada nacional de donación de sangre

Bajo el lema “Este diciembre sé más generoso que Santa”, dio inicio a la Jornada Nacional de Donación de Sangre del Ministerio de Salud (Minsa).

El lanzamiento oficial, realizado en el Parque Omar, contó con la participación del secretario general del Minsa, Julio Arosemena, quien invitó a la ciudadanía a sumarse con convicción a esta noble causa.

El Minsa destacó que estas acciones buscan mitigar la escasez de reservas de sangre que históricamente se profundiza durante diciembre, un mes en el que aumenta la demanda por cirugías y emergencias.

Por su parte, Yelkys Gill, directora General de Salud Pública del Minsa, señaló que esta campaña nacional busca acercarse a la comunidad aprovechando el espíritu familiar y solidario del mes de diciembre.

Destacó que “una pinta de sangre puede salvar entre tres y cinco personas”, resaltando el impacto significativo de cada donante.

Agregó que el proceso de donación, que dura entre 5 y 10 minutos, es esencial para garantizar que el sistema de salud pueda responder a las necesidades constantes de pacientes en cirugías, tratamientos y emergencias.

En su intervención, Erika Zhong, encargada del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre, subrayó que cada donante ofrece una oportunidad de vida a quienes hoy enfrentan incertidumbre.

“El banco de sangre es la reserva de nuestra nación ante la adversidad, y cada donante es un pilar fundamental en la seguridad”, puntualizó.