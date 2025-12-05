MIDES advierte sobre el aumento de denuncias por maltrato a personas mayores

De enero a noviembre de 2025, se recibieron 1,640 denuncias de maltrato contra las personas mayores a nivel nacional, confirmaron del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Según las estadísticas, 367 denuncias se recibieron a través del Centro de Orientación y Atención Integral (COAI); 627 a través de la Línea 311 y el sistema de Chat del MIDES también recibió 646.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía “a proteger los derechos de las personas mayores, al registrarse un aumento de las denuncias”.

Las denuncias relacionadas con el supuesto delito contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (maltrato al adulto mayor), presentadas ante este ministerio, luego de la actuación administrativa conforme a la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000 que regula el procedimiento administrativo general, son puestas en conocimiento del Ministerio Público, como autoridad competente para que se realice la correspondiente investigación, explicaron de la entidad.

Del MIDES reiteraron “su compromiso como parte de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que insta a adoptar medidas para prevenir el edadismo y promover la igualdad de trato y oportunidades para este grupo poblacional”.