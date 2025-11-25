INADEH y Despacho de la Primera Dama realizan la Forratón 2025 para empacar 3,000 regalos navideños

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el Despacho de la Primera Dama desarrollaron la Forratón 2025, una jornada destinada a empacar 3,000 regalos que serán distribuidos en diciembre a niños y niñas en diferentes comunidades del país.

La iniciativa contó con la participación de voluntarios y colaboradores de ambas instituciones, con el propósito de entregar un presente a menores en situación de vulnerabilidad durante las festividades de fin de año.

Durante la jornada, la directora general del Inadeh, Yajaira Pitti, señaló que esta acción conjunta “refuerza el compromiso institucional con la niñez panameña y permite aportar a iniciativas desarrolladas desde el ámbito social”.

Por su parte, la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, destacó que “la coordinación con instituciones como el INADEH facilita llegar a más familias y avanzar en programas que promueven el beneficio para la población infantil”.

A la actividad también se sumaron otras entidades del sector público, cuyos equipos fortalecieron el esfuerzo interinstitucional orientado a llevar esta iniciativa a más comunidades de Panamá.