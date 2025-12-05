$!Abejas: útiles pero peligrosas

La mayoría de las incidencias atendidas por el personal del cuerpo de bomberos en el territorio nacional corresponde a llamadas por la presencia de abejas. Según un informe suministrado por la entidad, en lo que va del año, se realizaron 7,401 capturas.

Tanto las autoridades como los apicultores coinciden en que solo atacan cuando se sienten amenazadas, por lo que se recomienda evitarlas.

Carlos Candanedo, quien fue coordinador del Programa Apícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), sede Chiriquí, reitera que este insecto es “crucial en la polinización, lo que contribuye a la biodiversidad y a la producción de alimentos”, pero al sentirse amenazado se defenderá.

El apicultor explica que al ser una mezcla de las abejas comunes (europeas) con las de Tanzania, no existe una diferencia destacable en su color, forma o tipo de panal. “La diferencia más notable es su comportamiento. Son mucho más defensivas, son más propensas a abandonar las colmenas por temas de estrés, de espacios o del entorno”.

El miembro de la Asociación de Productores Apícolas de Chiriquí detalla que para entender su comportamiento es necesario tener clara la diferencia entre enjambre y colonia. “Los enjambres no atacan, están de paso, se colocan en árboles para buscar fuentes de agua y alimento, y siguen su vuelo; eso está demostrado. En cambio, las colonias silvestres son aquellas donde se ha establecido el enjambre por más de cinco días y comienza a elaborar panales de cera, y la reina coloca sus huevos. En ambos casos, mantienen un instinto defensivo. Van a actuar y defenderse si te aproximas, quiebras ramas o golpeas el área donde están ubicadas”, afirma el especialista.

Agrega que se alteran con los ruidos fuertes y se encuentran en áreas agropecuarias, troncos huecos y casas abandonadas. En esto coincide con el Sargento II Gerardino Núñez, miembro de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), quien agrega que es común verlas en jardines, huertos y prados; y en las zonas urbanas, cerca de mercados de frutas y verduras, en tejados y postes de tendido eléctrico.