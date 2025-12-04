Cultura

La gira “Lux” de Rosalía llegará a Latinoamérica en julio de 2026

La estrella musical española Rosalía.
04 de diciembre de 2025

La estrella musical española Rosalía anunció este jueves que la gira mundial de su cuarto álbum “Lux” empezará en Francia en marzo de 2026 y llegará a Latinoamérica en julio de ese año.

El calendario de la gira publicado por la cantante catalana en Instagram describe una gira del 16 de marzo al 3 de septiembre, con un primer concierto en Lyon, en Francia, cuatro conciertos en Madrid y otros cuatro en Barcelona, y una primera y única parada en Bogotá el 16 de julio, trampolín para las fechas latinoamericanas.

Después de Bogotá, Rosalía ofrecerá conciertos en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto), Río de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara, México (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto), y Ciudad de México (24 y 26 de agosto).

La gira concluirá en San Juan de Puerto Rico el 3 de septiembre.

Después de la explosión internacional que supuso su segundo álbum “El mal querer” (2018), donde aportaba una vanguardista lectura del flamenco que domina, y el impactante “Motomami” (2022), Rosalía, de 33 años, sorprende ahora con un disco más espiritual y con toques sinfónicos.

Los temas incluyen fragmentos en más de una decena de idiomas, entre los que destacan el castellano y catalán, así como el latín, el italiano, el inglés y el alemán.

