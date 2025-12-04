Mañana se inaugura la nueva policlínica en Guararé, Los Santos

El presidente José Raúl Mulino informó que mañana viernes, 5 de diciembre, estará inaugurado la nueva policlínica de Guararé, en la provincia de Los Santos.

El mandatario mencionó que, “durante este año y medio de gestión, hemos inaugurado el hospital de Bugaba; el de Colón; el de Río Hato y el Centro Materno Infantil de Tambo”.

Además, adelantó que, “en pocos días inaugurará el policentro de San Isidro”, en el corregimiento de Omar Torrijos.

“También, estamos con 200 obras en proyecto con el Ministerio de Salud”, añadió.