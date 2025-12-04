Aprehenden a funcionaria de la CSS que cobraba para agendar citas

Este jueves, 4 de diciembre, fue capturada una mujer quien figura como funcionaria de la Caja del Seguro Social (CSS), por el delito contra la administración pública en su modalidad de corrupción de servidores públicos, confirmaron las autoridades.

La aprehensión de la funcionaria se dio en la sede de la CSS en Clayton, siendo trasladada para los trámites correspondientes.

Según el reporte policial, “las investigaciones que se adelantan guardan relación a denuncia presentada donde presuntamente la funcionaria, habría realizado el cobro para agendar citas previas a las fechas estipuladas por el sistema en la Ciudad Hospitalaria”.

En la operación se decomisó un equipo tecnológico, documentos y otros elementos relevantes para la continuidad de estas investigaciones, agregaron de la PN.