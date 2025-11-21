Thanksgiving con sabor local

Aunque el Día de Acción de Gracias no forma parte del calendario oficial de festividades panameñas, cada cuarto jueves del mes de noviembre cobra presencia en el país. La influencia de la comunidad estadounidense y canadiense, el intercambio cultural y el deseo de celebrar la gratitud han convertido el ‘Thanksgiving’ en una fecha esperada por familias y restaurantes que aprovechan la ocasión para ofrecer menús especiales.

En Panamá, esta celebración se vive como un momento para compartir en familia, agradecer por las oportunidades del año y disfrutar de una experiencia gastronómica que combina tradición con un toque local. Por ello, distintos hoteles y restaurantes preparan ofertas que recrean el festín de este día.

Entre las opciones más comunes se encuentran cenas buffet o menús de tres tiempos que incluyen pavo asado con gravy, puré de papas, camote glaseado, arroz con frutos secos, vegetales al vapor y ensaladas de temporada. Los postres también tienen un protagonismo con el esperado pastel de calabaza, tartas de manzana y brownie, dulce de zanahoria.

Algunos lugares complementan la velada con estaciones de carnes, open bar y música en vivo para darle un ambiente festivo a la ocasión.

Hoteles y restaurantes han adoptado esta fecha como parte de su oferta anual, atrayendo tanto a residentes estadounidenses como a panameños que disfrutan de esta experiencia en familia.

Además, algunos establecimientos han comenzado a incorporar toques panameños a sus menús, creando versiones locales del tradicional pavo o añadiendo acompañamientos como arroz con coco y guandú, plátano maduro o panes artesanales inspirados en sabores tropicales.

Esta fusión ha permitido que la celebración adopte identidad propia en el país y conecte aún más con el público local que busca experiencias diferentes sin perder sus raíces.