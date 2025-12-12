Ocho médicos del Comando Sur llegan a Panamá

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, resaltó la cooperación bilateral en materia de salud tras la llegada de un equipo médico del Comando Sur que brindará atención en comunidades panameñas durante dos semanas.

En conferencia explicó que “la acción forma parte de la iniciativa Juntos por la Salud, un esfuerzo conjunto entre ambos países”.

Según Cabrera, “esta cooperación eficiente y orientada en resultados, a través de la iniciativa Juntos por la Salud, refleja la fortaleza de la asociación entre el gobierno del presidente Trump y el gobierno del presidente Mulino”.

El diplomático informó que visitó el Hospital San Miguel Arcángel acompañado del ministro de Salud, Fernando Boyd, donde fueron recibidos ocho médicos estadounidenses enviados para reforzar la atención primaria.

“Estuvimos con el ministro Boyd en el Hospital San Miguel Arcángel donde le dimos la bienvenida a ocho médicos del Comando Sur que llegaron para apoyar por dos semanas de atención médica en San Miguelito y La Chorrera”, explicó.