El rey Carlos III hablará de su experiencia con el cáncer en mensaje televisado

El rey británico Carlos III, que padece un cáncer desde hace casi dos años, hablará el viernes de cómo vive su tratamiento, en un mensaje televisado, grabado previamente, para una campaña que recauda fondos para la investigación de esta enfermedad.

"El rey resaltará la importancia de los programas de detección del cáncer para permitir un diagnóstico precoz y reflexionará sobre su propio proceso de recuperación", anunció el Palacio de Buckingham.

Su mensaje pregrabado, que se emitirá a las 20H00 (hora local y GMT) en Channel 4, debe respaldar una campaña conjunta del canal de televisión y la organización Cancer Research UK, llamada Stand Up To Cancer (De pie contra el cáncer).

La difusión de este mensaje, de una duración no especificada, irá seguida de una retransmisión en directo desde una unidad de tratamiento del cáncer de un hospital de Cambridge, añadió el Palacio de Buckingham.

El mensaje del soberano británico, de 77 años, fue grabado durante la última semana de noviembre en su residencia de Clarence House, en Londres.

Carlos III anunció en febrero de 2024 que padece cáncer, del que no se ha revelado su naturaleza, que fue descubierto durante una operación de próstata, por lo que interrumpió sus actividades públicas durante algunas semanas.

El monarca retomó sus obligaciones en abril del mismo año, cuando sus médicos se declararon "muy alentados por sus progresos", y desde entonces sigue un tratamiento.

El diagnóstico de esta enfermedad es "impactante y a veces aterrador", reconoció el soberano el pasado abril en un mensaje de agradecimiento dirigido a organizaciones benéficas británicas.

- Mil casos de cáncer al día -

Carlos III añadió que en Reino Unido se diagnostican más de 1.000 nuevos casos de cáncer cada día, unos 390.000 al año.

"Pero, como alguien que también forma parte de esas estadísticas, puedo dar fe de que también puede ser una experiencia que pone en claro relieve lo mejor de la humanidad", afirmó.

El anuncio de la detección del cáncer de Carlos III puso fin a un tabú en la realiza británica, ya que históricamente los monarcas permanecían en silencio sobre su estado de salud.

Carlos III intensificó sus actividades desde hace aproximadamente un año, con varias visitas de Estado organizadas en Reino Unido y viajes a Canadá o al Vaticano.

El rey fue hospitalizado brevemente en marzo de 2025 tras experimentar "efectos secundarios" de su tratamiento contra el cáncer.

Carlos III celebró el 14 de noviembre su 77 cumpleaños con un viaje a Gales, mostrando su determinación a asumir plenamente sus funciones a pesar de su cáncer.

El monarca ha cumplido este año un número récord de compromisos desde su llegada al trono en septiembre de 2022, según el diario Daily Express.

Carlos, que subió al trono a los 73 años, siendo el monarca de mayor edad en ponerse la corona británica, "ama su trabajo y eso es lo que lo mantiene en pie", confió la reina Camila durante su visita a Roma en abril.