Caja Rápida llevará el cine panameño a Macondo 2026

La película panameña Caja Rápida, protagonizada por el actor Andrés Morales, cuyo personaje lucha durante dos años por reconstruir su vida tras salir de la cárcel en una ciudad que no da segundas oportunidades, fue seleccionada por la Academia de Cine de Panamá para representar al país en los Premios Macondo 2026, los máximos galardones organizados por la Academia Colombiana de Cine.

La producción competirá en la categoría Mejor Película Iberoamericana, llevando una historia panameña a uno de los escenarios más importantes del cine regional.

Para su director, Jeico Castro Ferrari, esta selección representa un importante reconocimiento al trabajo realizado por todo el equipo. “Es un orgullo que Caja Rápida pueda tener la oportunidad de representar a Panamá en estos momentos. Esto demuestra que el cine panameño sigue creciendo y que nuestras historias tienen la capacidad de trascender fronteras”, resaltó.

Además, expresó que este logro se debe al apoyo que tuvo el proyecto desde sus inicios y destacó estar honrado por representar al país y demostrar que hay mucho que contar en el cine iberoamericano.