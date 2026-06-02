Producción de tomate supera los 132 mil quintales al año

La producción de tomate industrial en Panamá alcanzó los 132,914 quintales al año, de acuerdo con los últimos datos del cierre agrícola de la Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Herrera y Los Santos son las provincias que lideran la siembre y cosecha de este rubro.

Los datos oficiales revelan que en el ciclo agrícola participaron 58 productores. Pese a tener menos área sembrada, los rendimientos promedios aumentaron 312 quintales por hectárea. No obstante, solo se logró el 55% de las proyecciones de siembra y cosecha.

Según el MIDA, la siembra se redujo 21.7% en el último periodo. Se estima que el rubro aporta 1.1 millones de balboas a la economía en bienes y servicios agropecuarios: insumos, mano de obra, mecanización y gastos administrativos.

La institución indicó “al igual que los demás cultivos agrícolas, la producción de tomate ha sido afectada por diversos factores entre ellos los relacionados con el clima o la variabilidad climática, las limitaciones de cupos en la empresa procesadora, baja supervisión y limitaciones presupuestaria para la capacitación y transferencia de tecnología innovadora a los productores".