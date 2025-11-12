La tradición no se programa

En las redes abundan imágenes creadas por la inteligencia artificial que intentan imitar nuestras tradiciones, pero terminan vaciándolas de alma. Hace poco se viralizaron supuestas “polleras panameñas” hechas por IA: perfectas y brillantes, pero falsas. No eran manos artesanas, ni historia, ni orgullo. Solo píxeles sin raíz y que no mostraban nuestras tradiciones.

La tecnología puede ser una herramienta poderosa, pero no puede reemplazar la esencia cultural ni el trabajo humano que da vida a nuestras costumbres.