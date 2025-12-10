Lamentan muerte del reconocido doctor Pablo Rojas Pardini

Este miércoles, 10 de diciembre, se conoció del fallecimiento del doctor Pablo Rojas Pardini, destacado profesional de la Neuro-Ortodoncia.

Rojas Pardini es reconocido por desarrollar una técnica llamada “wirethreading”, un método de ortodoncia que permite corregir apiñamientos dentarios sin necesidad de extracciones tradicionales. Ese método fue patentado internacionalmente (en EE. UU., y múltiples países), lo que otorga proyección global a su innovación.

En noviembre del año 2019, el concejo Municipal de Panamá galardonó al Dr. Rojas Pardini con la entrega del pergamino oficial de la Municipalidad que lo declaró “Hijo Meritorio de la Ciudad”.

Colegas y amigos lamentaron su fallecimiento y consideran que el país pierde a un excelente profesional.

“El Dr. Pablo Rojas Pardini, distinguido ortodoncista, fundador, expresidente y miembro activo de la Sociedad Panameña de Ortodoncistas, será recordado por su dedicación, pasión y compromiso, así como por su invaluable contribución al desarrollo de la especialidad en Panamá”, expresaron de la Sociedad Panameña de Ortodoncistas, en un comunicado.

Este viernes, 12 de diciembre, se realizará una misa de celebración de la vida de Rojas Pardini, a las 11:00 a.m., en la Iglesia San Francisco de la Caleta.