El rey de Noruega felicita a Panamá por ser pilar de la democracia en Latinoamérica

El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue recibido por el rey Harald V de Noruega en el Palacio Real de Oslo. La audiencia fue conjunta y contó también con la participación de los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).

Durante el encuentro, el rey Harald V y los cuatro mandatarios conversaron sobre la importancia de la democracia en América y abordaron la situación de Venezuela. Específicamente, la lucha liderada por María Corina Machado, hoy reconocida con el Premio Nobel de la Paz, según un comunicado de la Presidencia.

El monarca felicitó a Panamá, Paraguay, Argentina y Ecuador “por ser naciones que impulsan el sistema democrático en la región latinoamericana y su apoyo a los movimientos de lucha por la libertad de pueblos como es el caso del venezolano”.