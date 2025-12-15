Dispositivos con IA, los favoritos de fin de año

Las compras de tecnología para las fiestas de fin de año 2025 están impulsadas por dos grandes tendencias: la Inteligencia Artificial generativa y la búsqueda incansable de la mejor relación entre calidad y precio, según manifestaron los especialistas.

Los consumidores se inclinan por los llamados “AI Phones”, buscando dispositivos que integren la IA directamente para realizar tareas complejas de forma más rápida y personalizada.

Según Alex Neuman, de Vida Digital, el iPhone 17 y sus variantes: Air, Pro y Pro Max, están entre los celulares más buscados; aunque afirma que muchos compradores optan por modelos de años anteriores, como el 16 o el 15, aprovechando sus precios rebajados. Además, Neuman resaltó otras marcas como HONOR, con sus líneas Magic Pro y los X6b, y afirmó que Oppo, con el Reno 13 5G, también están teniendo una fuerte demanda en todos los segmentos.

En el mercado de las tablets, el panorama es similar: se valora la potencia, pero también los accesorios y el precio. El experto Julian Iozzo, de Panamá Extrema, señala que en la gama profesional se destacan la Samsung Galaxy Tab S11/S10 Ultra y el iPad Pro (M4). Sin embargo, en el segmento de mayor venta, el foco está en el valor añadido: la Honor Pad 9 gana popularidad al incluir teclado y funda en el paquete.