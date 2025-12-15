Cultura

La salud mental bajo presión en diciembre

Especialistas advierten que diciembre puede reactivar cargas emocionales y recomiendan límites financieros, vínculos afectivos y descanso para la temporada

ML | Una mujer sentada en el sofá de su hogar estresada por las compras de fin de año.
ML | Persona con estrés.
Maribel Salomón
15 de diciembre de 2025

El cierre de año se ha convertido en uno de los momentos más emocionales y desafiantes para muchas personas. Entre balances personales, comparaciones sociales y expectativas familiares, diciembre suele intensificar el estrés y la ansiedad. Así lo explicó la psicóloga Lourdes Serrano, quien señaló que vivimos en una sociedad donde “la competencia social” se ha normalizado, creando un entorno en el que la comparación constante deteriora la estabilidad emocional.

Según Serrano, el clima festivo también trae vulnerabilidades y agregó que “las celebraciones pueden reabrir heridas para quienes enfrentan duelos recientes, separaciones, pérdida de empleo o cualquier suceso emocional significativo”.

Además, el psicólogo Edgar Valderrama, especialista en trauma psicológico, coincide en que diciembre actúa como un detonante para quienes ya cargan con experiencias emocionales complejas. Valderrama también advirtió que al saturarse de actividades y exigencias externas, muchos descuidan señales tempranas de estrés que luego pueden escalar a cuadros de ansiedad o episodios depresivos.

Finalmente, diciembre debe ser un mes para el descanso y la planificación. Dormir bien, mantener rutinas y practicar momentos de pausa o meditación pueden marcar la diferencia.

¿Cómo reducir la ansiedad?

ml | Especialistas recomiendan que el primer paso para reducir la ansiedad en fin de año es dejar de compararse. Fortalecer los vínculos afectivos, la compañía, escucha activa y las actividades compartidas, disminuir el uso del teléfono y reemplazarlo por encuentros reales.

Consejos

Crea listas, prioriza lo importante y delega tareas. Mantén dieta, haz ejercicio, duerme y evita el exceso de alcohol/cafeína.

Practica la respiración, medita o simplemente descansa; no te satures de trabajo.

Aprende a decir no y tampoco te sobrecomprometas social o familiarmente para evitar ansiedad.

Valora lo que ya tienes en lugar de enfocarte en lo que hace falta (regalos, perfección).

“Quien inicia el año con claridad emocional y un norte definido, siempre estará en ventaja”, Serrano.
