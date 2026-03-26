Un tigre no se vuelve vegetariano

La campaña militar de Estados Unidos e Israel contra el régimen de los Ayatolás en Irán ha diezmado las capacidades ofensivas del régimen que se resiste a ceder.

La inclinación de Teherán y su dirigencia radical por el terrorismo y la amenaza constante sobre Washington y Tel Aviv, su insistencia en construir una bomba atómica y continuar con su carrera armamentista con misiles balísticos y drones son la causa principal de este conflicto.

Un plan de paz de 15 puntos, sugerido por el presidente Donald Trump, fue rechazado por Irán y todas las opciones para que caiga el oscurantismo, está en camino.