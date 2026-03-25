Trump viajará a Pekín los días 14 y 15 de mayo, anuncia la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, viajará a Pekín los días 14 y 15 de mayo, tras un aplazamiento de la cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping, a causa de la guerra en Oriente Medio, informó la Casa Blanca.

"Me satisface anunciar que el encuentro tan esperado del presidente Trump con el presidente Xi en China se celebrará en Pekín los días 14 y 15 de mayo", explicó la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Trump acogerá luego a Xi y a su esposa a finales de año en la Casa Blanca.

Trump dijo en su plataforma Truth Social que los funcionarios estadounidenses y chinos estaban "ultimando los preparativos" para las visitas "históricas" a Pekín y Washington.

"Estoy deseando pasar tiempo con el presidente Xi en lo que será, estoy seguro, un acontecimiento monumental", añadió Trump.

El mandatario estadounidense tenía previsto viajar a Pekín entre el 31 de marzo y abril, por primera vez en su segundo mandato, para una cumbre destinada a reconfigurar los lazos comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

Ambos líderes se reunieron en Corea del Sur en octubre, al margen de una cumbre regional, y acordaron una tregua en la guerra comercial desencadenada por los amplios aranceles globales de Trump.

Pero Trump dijo el 16 de marzo que había pedido a China posponer la reunión para poder lidiar con la guerra en Oriente Medio.

"Debido a la guerra quiero estar aquí, tengo que estar aquí, es lo que siento. Y por eso hemos pedido aplazarla un mes más o menos", dijo Trump a los periodistas en ese momento.

La Casa Blanca se mantuvo evasiva sobre si la reprogramación formal de la visita significaba que Trump esperaba que la guerra con Irán, uno de los aliados geopolíticos más cercanos de China, terminara para entonces.

"Siempre hemos calculado aproximadamente de cuatro a seis semanas (para la duración de las operaciones militares contra Irán), así que pueden sacar las cuentas", añadió la portavoz Karoline Leavitt.

"El presidente Xi entendió que es muy importante que el presidente esté aquí durante todas estas operaciones de combate en este momento", aseguró.