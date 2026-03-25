Yankees aplastan a Gigantes en el partido inaugural de Grandes Ligas

Los Yankees de Nueva York derrotaron este miércoles 7x0 a los Gigantes de San Francisco en el único duelo de la jornada inaugural de las Grandes Ligas de béisbol.

Frente a los 40.000 espectadores de San Francisco, los Bombarderos del Bronx exhibieron la potencia de fuego con la que aspiran a regresar a la Serie Mundial tras sus decepcionantes últimos playoffs.

Los bates neoyorquinos le recetaron las siete carreras y hasta nueve hits al lanzador Logan Webb en las cinco entradas de su apertura.

Del otro lado Max Fried mantuvo a raya a los locales en 6.1 innings en los que sólo cedió dos imparables y firmó cuatro ponches.

Aaron Judge, el líder de los Yankees, tuvo un gris estreno al ser ponchado en cuatro de sus cinco turnos al bate.

El Juez necesita recuperar confianza después del fiasco de la selección estadounidense que capitaneó este mes en el Clásico Mundial de béisbol, en el que perdieron en la final ante Venezuela.

El panameño José Caballero fue quien abrió la veda con un doble al jardín izquierdo en la segunda entrada que remolcó la primera carrera del veterano Giancarlo Stanton.

Los Yankees acumularon cinco anotaciones en ese segundo inning y otras dos en el quinto, ninguna de ellas por la vía del jonrón.

El venezolano Luis Arráez, figura de los Gigantes, logró un hit y una base por bolas en sus tres apariciones.

El nuevo curso de Las Mayores tomará velocidad el jueves con una fecha de 11 partidos, que incluye el debut de los Dodgers de Los Ángeles de Shohei Ohtani.

Los actuales bicampeones recibirán a los Diamondbacks de Arizona con la apertura del japonés Yoshinobu Yamamoto, el MVP (Jugador Más Valioso) de la pasada Serie Mundial ganada en el séptimo partido a los Azulejos de Toronto.