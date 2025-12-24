Punto de vista

Un asunto pendiente para el año 2026

James Aparicio
24 de diciembre de 2025

La recuperación de los espacios públicos, parques, aceras y servidumbres será, en la agenda de las gobernaciones y alcaldías, una prioridad para el año 2026.

La transformación de las ciudades está relacionada con la construcción y mantenimiento de una infraestructura moderna, que sirva al ciudadano que camina.

Lo cotidiano es que la servidumbre y las aceras se invadan con estructuras para vender comida, postes de electricidad y publicidad, así como para estacionar motos, camiones de reparto o vehículos particulares.

