$!“Inversión, minería y obras”, claves para el 2026

Atraer inversión extranjera, ejecutar proyectos de infraestructura, generar empleos formales y reactivar la actividad minera, son algunas de las medidas que se deben impulsar para dinamizar la economía en el 2026, aseguraron economistas.

Raúl Moreira, indicó que “esperamos que para el próximo año 2026 la economía mantenga un ritmo de crecimiento parecido al del presente año y que crezca un 4.0% y un 4.5%. Pero para ello se deben tomar medidas que fortalezcan la industria, el comercio y las pequeñas empresas que son generadoras de empleo”.

En tanto, el especialista Patricio Mosquera, señaló que “el empleo será uno de los grandes retos del próximo año. Para maximizar el impacto de la inversión en la creación de puestos de trabajo, conviene enfocar los recursos en proyectos con altos encadenamientos productivos y fuerte efecto multiplicador”.

Por su parte, Olmedo Estrada, expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, detalló que “el 2026 se perfila como un año con grandes expectativas”.

Añadió que “se proyectan inversiones gubernamentales por 11 mil millones de dólares que dan la esperanza de que se reactiven proyectos y eso genere oportunidades de empleo, ya que aún estamos arrastrando una situación que se generó producto del cierre de la mina y, en su momento, de la empresa bananera”.