$!INADEH anuncia convocatorias para pruebas psicológicas de Marino Ordinario y Equipo Pesado

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informa a la ciudadanía en general que estará realizando dos convocatorias para pruebas psicológicas, como parte del proceso de selección para los cursos de Marino Ordinario y Operador de Equipo Pesado, en distintas fechas y sedes.La primera convocatoria se llevará a cabo el martes 6 de enero de 2026, a partir de las 8:00 a.m., dirigida a los aspirantes de los cursos de Marino Ordinario y Operador de Equipo Pesado.La prueba se realizará en la sede ubicada en El Chorrillo, calle 26 Oeste final, frente al Centro de Salud. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 538-2550 y 538-2554.La segunda convocatoria corresponde a la prueba psicológica para el Programa de Operador de Equipo Pesado, la cual se efectuará el lunes 29 de diciembre, a las 8:30 a.m., en Galerías Panamericana. Para esta jornada se contará con turnos disponibles en horario de mañana, tarde y noche.Requisitos para el Programa de Operador de Equipo Pesado:· Licencia de conducir tipo D en adelante.· Mínimo dos (2) años de haber obtenido la licencia de conducir.· Estar paz y salvo con la Autoridad del Tránsito.· Ser panameño o extranjero con cédula tipo E.· Aspirantes mayores de 50 años deben contar con licencia tipo I o presentar experiencia comprobada, sustentada mediante carta de una empresa.El INADEH reitera su compromiso con la formación técnica y profesional de calidad, e invita a los interesados a participar puntualmente en estas convocatorias, cumpliendo con los requisitos establecidos.