¿Por qué te decidiste por el periodismo?

Para pagar mis estudios universitarios, en una época donde había que contar los 'reales', hice de aseador, ayudante de joyero, asistente del que hacía los emparedados en el restaurante y luego como periodista con boletines comunitarios, en la propia Universidad de Panamá. Metro Libre me hizo replantear el otro periodismo que poco se hace ahora: rescatar lo positivo del país, resaltar a la gente buena y darle optimismo a la gente buena, que es la mayoría. Son catorce años de un trabajo de equipo. El periodismo es más que un oficio, es una vocación que en Metro Libre se vive todos los días.