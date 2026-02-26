La rana dorada salta hacia la libertad

Tras más de una década sin ser vista en estado silvestre debido a un hongo letal que diezmó su población en 2004, la emblemática rana dorada panameña ha comenzado su camino de retorno a casa.

El Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá (PARC) comenzó la liberación controlada de estos ejemplares, marcando un hito científico para una especie que se consideraba “fantasma” en la naturaleza desde 2009.

Del Smithsonian explicaron que el proceso es delicado, ya que el hongo sigue presente en el ambiente. Por ello, los investigadores liberaron inicialmente a 100 ranas en recintos especiales para observar su adaptación.

Roberto Ibáñez, director del proyecto, destacó “proporcionamos cuidados a algunas de las especies más amenazadas de Panamá, y ahora estamos entrando en una nueva fase de nuestro trabajo para estudiar la ciencia de la reintroducción”. Aunque la enfermedad persiste, cada dato ayuda a entender cómo estos anfibios pueden recuperar la toxicidad natural de su piel al alimentarse en el bosque.

Este esfuerzo no es un caso aislado. El éxito previo con otras especies, como la rana hoja lemur y la rana coronada, ha dado esperanza a los científicos sobre la capacidad de recuperación de los ecosistemas.

Brian Gratwicke, biólogo del Smithsonian, subraya la relevancia de estos ensayos: “Estos datos cruciales servirán de base para nuestra estrategia de conservación en el futuro”. La meta es encontrar “refugios climáticos” donde las ranas prosperen, pero el hongo no pueda sobrevivir.

Manifiestan que la misión ahora es garantizar que el salto de la rana dorada hacia la libertad sea permanente, demostrando que, con ciencia y compromiso, es posible revertir la extinción. Como bien señala el equipo del PARC, esta información es vital para llevar a cabo futuros ensayos en otros lugares con climas más favorables para nuestras joyas amarillas.