Nuevas concesiones portuarias deben priorizar intereses del país

Empresarios aseguran que los nuevos contratos para dar en concesión los puertos Balboa y Cristóbal, deben priorizar los mejores intereses económicos para el país, así como cumplir con pilares importantes de sostenibilidad financiera, desarrollo social y cumplimiento de normas ambientales.

Aseguran que durante los 18 meses, en que los puertos estarán administrados por dos grandes empresas navieras, el gobierno debe trabajar en una buena licitación internacional para que las terminales sean operadas a largo plazo, bajo un contrato en el que se establezcan reglas claras e indicadores de rendimiento importantes para el país.

René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá, dijo que “el nuevo modelo de concesión debe enfocarse en tres pilares importantes de sostenibilidad: La sostenibilidad económica, para que el país y la empresa privada puedan tener retorno en la inversión y que el país prospere al igual que el sector marítimo, logístico y portuario”.

Indicó que “el otro pilar es la parte social, que las comunidades que están alrededor de la infraestructuras portuarias también tengan un desarrollo. Y el tercero, la parte ambiental es importante que se contemple para que sean puertos verdes, que puedan entregar energías a los barcos y puedan apagar generadores para dejar emitir emisiones de carbono”.

El presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), Ricardo Lince, señaló que “las nuevas licitaciones deben incentivar a que más operadores vengan a Panamá, que haya más capacidad portuaria. Así lo que buscamos también es que se hagan más terminales. Panamá está localizada en el mejor lugar, lo que tenemos que hacer es ampliar la oferta de espacio para se instalen nuevas terminales”.

Giulia de Sanctis, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) manifestó que las nuevas concesiones deben cumplir con “estándares más altos y modernos a nivel mundial en beneficio de Panamá, tenemos que privilegiar nuestra posición en beneficio de Panamá y el pueblo panameño”.

Por parte, Alberto López Tom, expresidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL) indicó que “cualquier esquema que se va a implementar para la licitación de futuros puertos y el desarrollo del sector va a tener más supervisión ciudadana y eso garantiza que el gobierno va a tener en cuenta eso para negociar los mejores intereses para el país”.