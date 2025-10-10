¿Merece Trump el Premio Nobel de la Paz?

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha mostrado, para regocijo de mucho y posiblemente molestia de otros, de qué está hecho su liderazgo y cuál es su visión.

Con determinación ha logrado que su plan de paz para Gaza, que incluye a Hamás y a países de la región, se acepte. Su política internacional es clara: recuperar el liderazgo de Estados Unidos, evitar la mayor cantidad de conflictos armados, fortalecer la democracia en todas sus formas, combatir el narcotráfico, poner un muro global a la migración ilegal y darles a los ciudadanos de su país bienestar. Al callar las armas se construye. Eso hay que aplaudirlo.