Los retos de José Emilio Moreno

José Emilio Moreno ha sido electo rector de la Universidad de Panamá para el periodo 2026-2031. Vicerrector Académico y coordinador de posgrado en el Centro Regional Universitario de la provincia de Coclé, es un físico con 34 años como docente. Llegará al cargo en un momento en el que la educación superior en el sector público está exigida de hacer cambios, insertarse en los retos que generan la redes sociales y la inteligencia artificial, hacer eficiente los propuestos, fortalecer la autogestión, incorporar a nuevos sectores a la formación de los futuros profesionales y revisar cuáles carreras que se ofrecen, son hoy una fábrica de desempleados.