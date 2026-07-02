$!Veintisiete ferias y congresos internacionales en la agenda

Veintisiete congresos internacionales, exposiciones comerciales y ferias se realizarán en el segundo semestre del año.

Estos eventos representan un impacto positivo para la economía, ya que atraen visitantes e inyectan liquidez, lo que dinamiza sectores como hoteles, restaurantes, transporte, logística y servicios; además generan empleos temporales, aseguraron empresarios y economistas.

Del total de eventos programados, dieciocho son organizados por el sector privado, que incluyen la promoción de proyectos inmobiliarios y encuentros empresariales; siete están a cargo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), que agrupa ferias culturales y agropecuarias, y otros son promovidos por el Fondo de Promoción Turística (PROMTUR).

Mavis Polo, presidenta de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí (CAMCHI), dijo que están “convencidos de que el desarrollo se construye trabajando en equipo”. Agregó que “a pesar de los desafíos que puedan presentarse, creemos que el trabajo conjunto entre el sector público y privado en eventos, seguirá siendo la mejor herramienta para generar empleo y oportunidades”.

En tanto, Rubén Castillo, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), indicó que “los foros y ferias son parte de una estrategia turística que debe ser profundizada. Cada vez que se realizan estas actividades hay una derrama económica importante”. Además, “debemos lograr que estas actividades también se desarrollen en el interior del país”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera, detalló que “estos eventos son importantes porque convierten la conectividad de Panamá en actividad económica concreta. Cada expo, foro, cumbre o feria mueve hoteles, restaurantes, transporte, comercio, logística, montaje, seguridad, tecnología y servicios profesionales”.

Mosquera afirmó que “estos eventos generan oportunidades para pequeñas y medianas empresas lo cual es positivo”.