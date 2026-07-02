Residentes de Don Bosco piden seguridad

El recuento de hechos delictivos en el corregimiento de Don Bosco mantiene en zozobra a sus residentes. Entre los casos más impactantes se encuentra el hallazgo del cuerpo sin vida de un conductor de plataforma en el sector de Costa Sur, así como los homicidios registrados en Teremar, calle 8 Babilonia (7 de marzo) y Villa Catalina (28 de junio). Ante esta situación, Cristian Almanza, residente del sector, plantea que estos hechos pueden deberse a delincuentes que buscan esconderse en el área, o a que algunas familias locales refugian a parientes perseguidos en otros barrios, poniendo en peligro a quienes viven en el corregimiento.

El vecino Marcos Alonso señala, como factor clave, la necesidad de una respuesta policial efectiva.

Michelle Sánchez detalla que la delincuencia no solo se desarrolla en Don Bosco, ya que la inseguridad se vive en muchos corregimientos de la provincia de Panamá y en el interior. “Las principales causas son las personas que se dedican al narcotráfico. La mejor solución es que haya mayor presencia policial y que se ofrezcan cursos para que los jóvenes puedan capacitarse”, concluye.