Los primeros días tras la “Just Cause”

James Aparicio
23 de diciembre de 2025

El 23 de diciembre de 1989, el ejército de Estados Unidos ya tenía un control casi absoluto del país. Las Fuerzas de Defensa (FDP) habían sido destruidas en Panamá, Colón y Río Hato.

El General Manuel Antonio Noriega huía y el mando militar quedó partido en mil partes por la contundencia de la operación “Just Cause”.

El ejército norteamericano buscó a civiles y militares vinculados al régimen del General Manuel Antonio Noriega y se establecieron retenes en decenas de lugares en las zonas ocupadas por la tropa norteamericana.

