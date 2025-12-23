$!Solo un consorcio compite para recoger basura en San Miguelito

El Municipio de San Miguelito informó que de las dos propuestas presentadas de la concesión para la gestión de residuos sólidos urbanos solamente una cumplió los parámetros mínimos, se trató del Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito.

Según el documento firmado por el jefe del departamento de compras del municipio, Fritz Beerman, “se rechazó de plano la propuesta presentada por GICAHER (Gilberto Sanjur), ya que no presentó la fianza de propuesta).

El presidente del Consejo Municipal de San Miguelito Iván Cheribin indicó que el Consorcio Aseo Nacional para San Miguelito presentó “una oferta por aproximadamente B/.264 millones. Considero importante que la comunidad conozca que, dadas las condiciones y la magnitud de las necesidades del distrito, resulta apropiado que se trate de un consorcio”.

Añadió que “el distrito ha sido dividido en tres zonas, cada una con condiciones y necesidades distintas, lo que implica que el servicio no se limita únicamente a recoger la basura y trasladarla a otro lugar, sino que requiere una gestión integral y diferenciada”.

Por su parte, el representante de José Domingo Espinar, Guillermo García, explicó que ayer inició el período de verificación de la propuesta presentada, por lo que hoy debería conocerse el veredicto de la comisión.

“Siguen dos días (ayer y hoy) en el que la comisión evaluadora verifica si las empresas están preparadas para afrontar el problema de la recolección en San Miguelito”, sostuvo el concejal.

Con respecto a cuándo podría entrar a operar la ganadora, indicó que “lo debemos tener listo para el otro año. Calculamos que deben ser en 6 meses, aunque se puede prorrogar, pero esperamos que sea en 6 meses”.