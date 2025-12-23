Centros comerciales registran sólido crecimiento en las ventas

En lo que va del mes de diciembre, las ventas y el tráfico de las personas en los centros comerciales han sido positivos, con un ligero crecimiento del 11% en comparación con el movimiento comercial registrado en el 2024, así lo explicó Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM).

La líder de APACECOM señaló que el gasto de los panameños se orienta a la compra de ropa, calzado, tecnología, decoración, electrodomésticos, productos de belleza, artículos navideños y juguetes.

Sánchez reveló que, “en lo que va del mes de diciembre, el consumo en los centros comerciales ha mostrado un comportamiento estable y con un ligero crecimiento, según la muestra recibida. Algunos malls reportan incrementos de hasta 11% en comparación con 2024, mientras que otros se mantienen en niveles muy similares al año anterior, lo que refleja un desempeño positivo pero moderado del consumo durante la temporada”.

En tanto, Erick Zamora, gerente de Megamall, afirmó que “hemos estado experimentando un alza en el tráfico, en comparación con los primeros 21 días del mes, lo cual es positivo. Sin embargo, las ventas como tal se mantienen un poco bajas respecto al año anterior”.

Zamora detalló que “lo que más las personas están comprando en los centros comerciales son electrodomésticos, muebles para el hogar, zapatos, ropa, juguetes y productos tecnológicos”.

Roberto Pretelt, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA), señaló que los supermercados han registrado un aumento en las ventas. Sin embargo, aclaró que los resultados no han cumplido las expectativas del sector en comparación con años anteriores. “Las ventas han repuntado un 25%, pero tenemos claro en que tenemos un desempleo de más del 10% que afecta la economía regional”.

Pretelt añadió que entre los productos más demandados en los supermercados durante estas fechas están el jamón, el pavo, la papa y la cebolla, artículos tradicionales en la mesa de los panameños durante las celebraciones de fin de año.