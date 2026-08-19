Los legítimos reclamos de Bella Vista

Los residentes de Marbella, El Cangrejo y Vía Argentina se han organizado en grupos de vecinos y en las últimas semanas han reclamado a las autoridades un plan para recuperar la vecindad. Han enumerado en sendas reuniones que estas comunidades están siendo “invadidas” por vendedores ambulantes, mendigos, piqueras de transporte piratas, ladrones y personas que identifican como “sospechosas”. Los que eran barrios tranquilos enfrentan el peligro de perder su lado amigable habitable y seguro para sus residentes.