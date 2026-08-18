Reforma educativa: las distintas propuestas que se debaten

El debate sobre una nueva Ley de Educación o una reforma a la legislación vigente tiene tres frentes: la iniciativa que prepara el Ministerio de Educación (Meduca), el Proyecto de Ley 617 que permanece pendiente de primer debate en la Asamblea Nacional y los planteamientos presentados por los gremios docentes.El nuevo ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, confirmó que el Meduca trabaja en su propia iniciativa y aseguró que el proceso debe involucrar a todos los sectores de la sociedad. Vega Osorio se comprometió a impulsar una Ley Educativa que 'permita fortalecer y modernizar el sistema nacional de educación'.Mientras tanto, el Proyecto 617 plantea un nuevo marco curricular, con énfasis en innovación, para que los estudiantes desarrollen competencias, habilidades y destrezas conectadas con el mundo productivo y con estándares internacionales.En materia de equidad, busca garantizar las mismas oportunidades educativas mediante estándares comunes. También contempla cambios en la formación continua de los docentes, las pruebas de ingreso y el escalafón docente. También se propone la desburocratización del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE).Por otro lado, los gremios magisteriales agrupados en la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP) y la Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (Unecep) presentaron una propuesta de 72 páginas.Entre sus recomendaciones están una evaluación integral del sistema educativo, una descentralización real y fiscalizada, la evaluación de las máximas autoridades educativas y un rediseño curricular.Los gremios también plantean la creación de una Defensoría de la Comunidad Educativa, además de cambios en educación inclusiva, formación docente, primera infancia, colegios particulares y designación de autoridades educativas. El profesor Humberto Montero dijo que la propuesta busca reformar y actualizar la ley educativa vigente, no crear una nueva legislación.