Punto de vista

Lo que se perdió con el tiempo

James Aparicio
20 de octubre de 2025

Cada cierto tiempo, en los noticieros de la televisión, se repite la narrativa de la comunidad o de un grupo de ella que reclama por la limpieza del parque donde juegan sus hijos o nietos o de las áreas comunes.

Se ha vuelto una costumbre, y se espera a que sean las autoridades: alcalde, representante o político que resuelvan asuntos que los residentes deben abordar.

Se perdió el espíritu comunitario, que es vigoroso cuando se trata de una junta, la pachanga o paseo. Recuperar las responsabilidades de la vida en comunidad, sí vale la pena,

