Lo más difícil de todo está pendiente

La tregua y entrega de secuestrados israelíes muertos y vivos, así como la liberación de cientos de detenidos palestinos, como parte del plan de paz de veinte puntos, impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dan una voz de esperanza.

Empero, lo más difícil viene ahora. El desarme del grupo terrorista Hamás, su salida del poder, la creación de estructuras y un gobierno democrático en Gaza, así como la reconstrucción de su infraestructura, están pendientes. La paz está a prueba, pero hay importantes avances.