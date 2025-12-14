La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó con éxito la Operación Meteoros en un puerto del Pacífico, donde se logró la incautación de 150 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de un contenedor.

En un comunicado detallaron que el contenedor tenía como procedencia Chile, realizó un transbordo en Panamá y tenía como destino final Australia, lo que refuerza la hipótesis de un posible intento de tráfico internacional de drogas.

Asimismo, detallaron que el hallazgo fue posible gracias a labores de inteligencia, perfilamiento y verificación de la carga, que permitieron a las autoridades detectar irregularidades y proceder con la inspección correspondiente del contenedor.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró su compromiso de reforzar la seguridad en los puertos del país y de mantener acciones conjuntas con el Ministerio Público para prevenir y combatir el tráfico internacional de drogas.