Cirilo Salas Lemos es electo presidente del Partido Popular

Cirilo Salas Lemos fue electo como nuevo presidente del Partido Popular (PP) tras el Congreso Nacional Ordinario del colectivo, celebrado este sábado 13 de diciembre.

Salas también aspira a reelegirse como secretario general.

En el proceso electoral interno participaron 465 delegados, de los cuales 380 respaldaron la candidatura de Salas Lemos, otorgándole una amplia ventaja sobre sus contendores.

La renovación de la dirigencia del Partido Popular se produce en un contexto complejo para la organización política, marcado por el escándalo de la denominada “Operación Nodriza”, en la que uno de sus miembros es investigado, mientras que un hijo y un sobrino del imputado forman parte del colectivo.

En la contienda por la presidencia del PP, también participaron Daniel Brea, quien aspiraba a la reelección, así como Richard Thomas Killborn, Ismael Lezcano y Zulphy Santamaría.