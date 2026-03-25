Las variables que no estaban en la agenda

El incremento de los precios de los combustibles, la disputa entre Estados y China que nos pega un coletazo y los cambios que se producen en Asia y Europa, así como otros conflictos bélicos en desarrollo, tienen impactos directos e indirectos sobre planes ya trazado para el país.

Hace dos años no se preveía una guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, una prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania y un intenso juego geopolítico liderado por el presidente Estados Unidos Donald Trump, que sacudió a países y continentes.