Punto de vista

Las variables que no estaban en la agenda

Las variables que no estaban en la agenda
James Aparicio
25 de marzo de 2026

El incremento de los precios de los combustibles, la disputa entre Estados y China que nos pega un coletazo y los cambios que se producen en Asia y Europa, así como otros conflictos bélicos en desarrollo, tienen impactos directos e indirectos sobre planes ya trazado para el país.

Hace dos años no se preveía una guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, una prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania y un intenso juego geopolítico liderado por el presidente Estados Unidos Donald Trump, que sacudió a países y continentes.

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