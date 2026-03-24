El chavismo está "herido" y se desmantela por órdenes de Trump, dice María Corina Machado

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado aseguró el martes en entrevista con la AFP que el gobierno de Delcy Rodríguez en Caracas se va desmantelando poco a poco por órdenes del presidente Donald Trump, como parte de un proceso de transición.

Machado, quien participa del foro mundial de energía CERAWeek en Houston, dijo además que, cuando se convoque nuevamente a elecciones presidenciales en su país, participará del "proceso electoral".

P: Usted llega a promover oportunidades de inversión en Venezuela, un país con la mayor reserva global de petróleo, pero ¿es el momento de entrar, cuando aún permanece un gobierno que atemoriza a los mercados?

R: El momento ha llegado. Tenemos años tratando de convencer al mundo de las realidades. Las reservas más grandes de petróleo del mundo, las octavas de gas natural, en el corazón de las Américas, una región sin conflictos bélicos. Venezuela tiene competitivos costos de producción. Tiene todo. Lo que falta es el marco institucional y las condiciones de seguridad para inversiones a largo plazo. Y eso ya está en proceso de construirse.

Y la apertura del sector petrolero, como la estamos planteando, nunca se ha visto en el país. Es decir, ir 100% privado, donde el Estado asume un rol regulador y de incentivar y promover y proteger la inversión extranjera.

P: ¿Pero las garantías para nuevas inversiones no vendrían con un próximo gobierno? El chavismo se mantiene...

Eso es verdad. Pero el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado (Marco Rubio) han planteado una transición que tiene tres etapas. Que además ha dicho que no son secuenciales, sino pueden ir 'overlap' (al mismo tiempo, ndlr). Y la tercera es una transición en la cual habrán elecciones limpias, libres, que van a generar autoridades legítimas para un país que va a transformarse completamente.

P: ¿Ha vuelto a hablar con el presidente Trump desde su último encuentro en enero?

R: Sí, he vuelto a hablar con el presidente Trump. Pero desde luego el contenido de nuestras conversaciones es privado. Evidentemente conversamos de todos los temas que afectan a Venezuela.

P: Usted es la última sobreviviente de un grupo de políticos que intentaron, sin éxito y con el apoyo de Washington, derrotar al chavismo ¿La ausencia de Maduro hace las cosas distintas?

R: Todo es distinto. La sociedad venezolana. El régimen está herido. Irremediablemente. Y se está desmontando. De hecho, siguiendo instrucciones del presidente Trump, están desmantelando sus propias estructuras represivas y de corrupción. Un paso importantísimo para avanzar hacia la transición. Pero esta transición ya está en marcha.

P: ¿El gobierno de Delcy Rodríguez entrega garantías par que usted pueda volver?

R: Por supuesto que voy a regresar a Venezuela. Eso fue lo primero que yo dije cuando llegué a Oslo. Y lo he repetido todos estos días. Porque yo salí con una misión. Estoy cumpliendo. (...) Si por mí fuera ya yo hubiera regresado hace días, te lo aseguro.

P: ¿Qué falta para que regrese?

R: Tengo que terminar algunas tareas que están en curso. Estuve 12 años sin salir del país. (...) Estoy muy emocionada con lo que sé que está pasando en Venezuela hoy. Esto, claro, por una parte es el drama humano. Estamos hablando de un país con más de 600% de inflación, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay educación, donde la gente está pasando hambre. Pero por otra parte es esta expectativa tan grande que ha generado la acción del presidente Trump y el hecho de que Nicolás Maduro [capturado por tropas estadounidenses el 3 de enero] esté enfrentando a la justicia internacional. (Maduro se enfrenta a una corte en Nueva York, Estados Unidos, ndlr)

P:¿Aún abriga la esperanza de convertirse en presidenta de Venezuela?

R: Los venezolanos vamos a tener la oportunidad de elegir a quién queremos que nos represente. Por los valores, por las ideas, por la visión, por la confianza. Y eso es una decisión que tomarán los venezolanos.

La sociedad venezolana no va a permitir que esto se desvíe. Lo vamos a mantener y va a ser una transición ordenada, pacífica, sin demora, que va a permitir que todo el país sea parte de este gran proyecto nacional. Y yo regreso a Venezuela en el contexto de un gran acuerdo nacional que estamos formulando, por supuesto, con las distintas expresiones políticas y sociales, que sale de abajo hacia arriba.

Se construyó una fuerza que nos ha unido, que va mucho más allá de una campaña electoral. Y por supuesto que estaré en ese proceso electoral. Y por supuesto que los venezolanos decidirán libremente a quien quieran. Y yo voy a servir a mi país donde yo pueda ser más útil.