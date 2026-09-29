Las disputas internas en el PRD

Hasta hace poco se conocía de dos corrientes o facciones en el PRD. Una que está respaldada por la actual conducción del diputado Benicio Robinson y otra liderada por el exdiputado Pedro Miguel González, un abierto crítico del actual Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Lo que no estaba en la ecuación era Balbina Herrera, actual secretaria General, quien llegó al puesto cuando el fallecido e histórico dirigente del PRD, Mitchell Doens, declinó por la enfermedad que padeció durante más de un año. Herrera cree que el PRD se alejó de la gente y se convirtió en un partido electorero y clientelista. Abrió un nuevo debate y aceleró la crisis interna.