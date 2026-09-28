Los Clippers se disculpan y advierten a sus fans sobre "desafíos" tras el caso Leonard

Los Angeles Clippers se disculparon este lunes con sus aficionados y advirtieron sobre graves desafíos, después de que la franquicia fuera sancionada con castigos severos por sus violaciones de las normas del tope salarial de la NBA.

A principios de este mes, el quinteto angelino fue multado con un récord de 30 millones de dólares y despojado de cinco selecciones de primera ronda del draft de la liga de baloncesto cada año entre 2029 y 2033.

Además, varios de sus directivos, incluido su propietario, el multimillonario Steve Ballmer, fueron suspendidos luego de que una investigación descubriera infracciones relacionadas con pagos a la estrella Kawhi Leonard.

Tras prometer inicialmente que combatirían las sanciones, los Clippers declararon desde entonces que acatarán la decisión de la NBA. Comenzarán la nueva temporada el 21 de octubre contra los Sacramento Kings.

"Nuestros aficionados merecían saber de nosotros antes que esto y, por eso, lo lamentamos", dijo Trent Redden, director interino de operaciones de baloncesto, en el día de prensa del equipo.

Redden sustituyó a Lawrence Frank, uno de los ejecutivos de los Clippers suspendidos por el escándalo.

Redden dijo que dirigir al equipo "será un reto sin ellos" y advirtió que las sanciones a las que se enfrentan "son significativas".

"Estos desafíos son grandes, no solo las sanciones, sino también algunas de las lesiones a las que ya nos hemos enfrentado", añadió.

El alero Brandon Ingram se perderá el inicio de la nueva campaña mientras se recupera de una operación por una rotura parcial del tendón de Aquiles, dijo Redden.

Ingram es uno de los dos jugadores que los Clippers adquirieron a cambio de traspasar a Leonard de regreso a los Toronto Raptors.

El escolta Bradley Beal se perderá el inicio del campo de entrenamiento debido a una lesión de rodilla, mientras que la joven estrella Jordan Miller no estará disponible durante meses tras una cirugía para reparar un desgarro del manguito rotador izquierdo.

"Esta franquicia a menudo ha hecho su mejor trabajo con la espalda contra la pared", dijo Redden. "Esperamos representar a nuestros aficionados del mismo modo en que siempre lo hemos hecho en tiempos oscuros: saliendo a luchar".

La investigación de la NBA determinó que los Clippers ayudaron a Leonard a evadir las normas del tope salarial en acuerdos por millones de dólares con patrocinadores corporativos del equipo cuando firmó en 2022.