Malvinas y Chile preparan nueva ruta marítima, entre inquietudes de Argentina

Empresarios de las Islas Malvinas llegaron este lunes a Punta Arenas, en el sur de Chile, para relanzar una ruta marítima entre sus puertos, en momentos en que Argentina busca frenar un proyecto petrolero en ese archipiélago en disputa, constató la AFP.

El gobierno de Javier Milei teme que Chile preste asistencia logística a Malvinas para el desarrollo del megaproyecto Sea Lion, cuyas primeras perforaciones se iniciarían el próximo año en aguas profundas del Atlántico Sur, unos 220 kilómetros al norte del territorio que administra Reino Unido y que Argentina reclama.

La oficina de Milei dio este lunes un plazo de dos semanas al gobierno británico para adoptar "medidas necesarias para impedir el inicio o la continuación" de la explotación de hidrocarburos, antes de recurrir a la justicia internacional.

Louise Ellis, subdirectora de desarrollo económico de Malvinas, dijo este lunes a la AFP en Punta Arenas que la nueva línea de navegación con Chile, que comenzaría entre noviembre y diciembre, "no tiene ninguna" relación con el transporte de carga crítica para desarrollar el proyecto Sea Lion.

"Este proyecto (de una nueva ruta) comenzó antes (que Sea Lion) y siempre tuvo que ver con lo que las islas Malvinas y nuestras comunidades necesitan ahora", explicó la funcionaria.

A través de esta ruta, que fue descontinuada tras considerarse inviable en los 2000, importarán principalmente materiales de construcción y productos frescos como alimentos y bebidas.

El barco, que viajaría una vez al mes según Ellis, tendría una capacidad de 2.600 metros cúbicos, un tamaño pequeño para el comercio internacional.

La línea con Chile, a unos 900 kilómetros, se suma al actual enlace que el archipiélago de 3.600 habitantes mantiene con Montevideo, a unos 2.000 kilómetros.

Semanas atrás, el canciller argentino, Pablo Quirno, comentó sobre la "asistencia logística" que Chile le pudiera ofrecer a Malvinas para explotar "hidrocarburos y pesca".

"Nosotros pretendemos que no se realice y ellos están primariamente de acuerdo", dijo.

El derechista Milei impulsa en el Congreso un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes participen en la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El presidente chileno, José Antonio Kast, aliado de Milei, ha evitado pronunciarse sobre las tensiones que escalan entre Argentina y la potencia europea.

Argentina perdió una guerra contra el Reino Unido en 1982 cuando intentó recuperar las islas, un evento que ha marcado profundamente su identidad.