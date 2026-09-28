La fiscalía francesa pide cuatro años de cárcel para una exministra acusada de corrupción

La Fiscalía Nacional Financiera francesa pidió el lunes cuatro años de prisión, dos de ellos firmes bajo vigilancia electrónica, para la exministra Rachida Dati, juzgada por corrupción, así como cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, para presentarse a elecciones y trabajar de abogada.

En el caso de estas tres penas complementarias (la inhabilitación y la prohibición de ejercer como abogada), la fiscalía solicitó la ejecución provisional, es decir, que se apliquen desde el momento de la condena, incluso si Dati recurre.

Si el tribunal sigue esta petición cuando dicte su decisión, dentro de unos meses, Dati perdería de manera inmediata su cargo de alcaldesa del VII distrito de París.

También le impediría regresar a la magistratura, a la que acaba de ser reincorporada y en la que actualmente está a la espera de un destino.

La exministra y abogada de 60 años está acusada de corrupción, a raíz de sus vínculos con Carlos Ghosn, ex máximo responsable de Renault-Nissan, huido de la justicia y refugiado en Líbano, que fue juzgado en rebeldía.

Según la acusación, los 900.000 euros (alrededor de un millón de dólares) que cobró como abogada de una filial de Renault-Nissan en Países Bajos eran en realidad un pago por su labor de defensa de los intereses del grupo automovilístico en el Parlamento Europeo, algo que su condición de eurodiputada le prohibía.

En el caso de Ghosn, la fiscalía pidió cuatro años de prisión y el mantenimiento de la orden de detención.

Dati niega firmemente las acusaciones y asegura que no hizo más que trabajar de abogada para la alianza Renault-Nissan, una actividad legalmente compatible con su mandato electoral.

Sin embargo, de esa labor para una empresa que tenía 200 personas en su departamento jurídico, "no existe prácticamente ningún rastro que permita materializar las prestaciones que afirma haber realizado" Rachida Dati, señaló el fiscal, Julien Augereau. "Ni notas, ni correo, ni informes, ni citas", sostuvo.

Para la fiscalía, "la cronología del caso permite afirmar, sin asomo de duda, que [Rachida] Dati buscó, desde su elección al Parlamento Europeo y desde que salió del gobierno, valorizar su capacidad de acceso a los responsables de la toma de decisiones".