La violencia en las escuelas públicas

Las peleas escolares en los colegios públicos no son nuevas. En el pasado, las causas eran sanas rivalidades o relaciones amorosas de adolescentes. Hoy, las causas son diversas y la violencia comienza a tener sospechosos tintes criminales. Los propios estudiantes, todos menores de edad, organizan, participan, filman y celebran los combates tal como pasó en el colegio José Antonio Remón Cantera, una estudiante golpea salvajemente a otra y la patea cuando está en el suelo. El deterioro de la familia, la educación en el hogar es la causa principal.