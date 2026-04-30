Punto de vista

La violencia en las escuelas públicas

La violencia en las escuelas públicas
James Aparicio
30 de abril de 2026

Las peleas escolares en los colegios públicos no son nuevas. En el pasado, las causas eran sanas rivalidades o relaciones amorosas de adolescentes. Hoy, las causas son diversas y la violencia comienza a tener sospechosos tintes criminales. Los propios estudiantes, todos menores de edad, organizan, participan, filman y celebran los combates tal como pasó en el colegio José Antonio Remón Cantera, una estudiante golpea salvajemente a otra y la patea cuando está en el suelo. El deterioro de la familia, la educación en el hogar es la causa principal.

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