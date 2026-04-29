Aumentan los tránsitos de buques por el Canal debido al conflicto en Medio Oriente

El Canal de Panamá registra un aumento en la demanda de tránsitos de buques impulsada por el conflicto bélico en Medio Oriente, así lo indicó José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal.

“Lo que hemos visto producto del conflicto en Medio Oriente es un aumento de la demanda de tránsitos por el Canal de Panamá”, dijo Icaza. Agregó que, “actualmente se registran hasta 41 tránsitos diarios, por encima del promedio habitual de 34 a 35, lo que representa un incremento de unos tres tránsitos adicionales por día”.

Los datos de la entidad revelan que durante la primera mitad del año fiscal 2026 (octubre 2025 a marzo 2026) unos 6,288 buques han pasado por la vía acuática, lo que representa un incremento interanual de 224 tránsitos.

Explicaron que en ese periodo se movilizaron 254 millones de toneladas CP/SUAB, un 5% más que los 243 millones del periodo anterior.

En cuanto a las subastas para pasar por la ruta, cuando queda un espacio disponible, la ACP detalló que el precio antes oscilaba entre $135,000 y $140,000, pero tras el inicio del conflicto en Medio Oriente, esta aumentó hasta los $385,000.

René Gómez, presidente de la Cámara Marítima de Panamá (CMP), afirmó que ante la situación en Medio Oriente “en el Canal de Panamá hemos visto un alza de cuatro a cinco tránsitos diarios en comparación con años anteriores”.

Gómez señaló que esto “demuestra que Panamá es un lugar confiable y que debemos mantener nuestras vías eficientemente y habilitadas”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Marítima Nacional de Panamá (MAPA), Ricardo Lince Boyd, expresó que “lo que se está viendo es un mayor interés de buques tanqueros por cruzar el Canal”. Añadió que “es un efecto secundario que genera oportunidades”.