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Cerro Corral, reserva hídrica en La Pintada

Cerro Corral, reserva hídrica en La Pintada
@jcpiedrasgordas | Cerro Corral representa una alternativa turística y un recordatorio de la importancia de proteger los recursos naturales que sostienen a las comunidades.
Cerro Corral, reserva hídrica en La Pintada
Cerro Corral, reserva hídrica en La Pintada
ML | Parte del cerro.
Cerro Corral, reserva hídrica en La Pintada
ml | Calle hacia el cerro.
Maribel Salomón
29 de abril de 2026

Ubicado en la comunidad de Cerro Corral, en el corregimiento de Piedras Gordas, distrito de La Pintada, este atractivo natural se posiciona como uno de los destinos emergentes para el senderismo en la provincia de Coclé.

Con una elevación de 725 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Corral no solo ofrece vistas panorámicas, sino que también cumple una función vital como reserva hídrica, siendo la principal fuente de agua por gravedad para residentes locales.

El guía turístico y fotógrafo Álvaro Aguilar destacó a Metro Libre que comenzó a dedicarse a esta actividad en marzo de 2024, motivado por su interés en mostrar los paisajes naturales del país. “Se dice que este cerro es un volcán extinto, ya que en comunidades cercanas se observan muchas rocas esparcidas”, explicó.

Aguilar enfatizó que la experiencia en Cerro Corral permite una “conexión total con la naturaleza”, combinando caminatas de nivel fácil a intermedio, aptas para todo tipo de personas. Además, señaló que sus recorridos incluyen guía local, transporte desde Piedras Gordas, almuerzo, fotografías del trip y kits de primeros auxilios, con precios que oscilan entre $35 y $45 por persona.

El guía resaltó que la mayoría de sus visitantes son panameños, representando un 95% de sus grupos y un 5% extranjeros. “Últimamente los panameños están saliendo más a conocer y seguirán uniéndose”, contó, al tiempo que recomendó a quienes deseen iniciar en el senderismo comenzar con rutas cortas y complementar con ejercicios físicos.

En cuanto a la conservación, Aguilar hizo un llamado a los visitantes a no dejar basura, no extraer plantas y respetar el entorno. “Es importante cuidar estos espacios para que futuras generaciones también puedan disfrutarlos”, expresó.

Finalmente, señaló que se encuentra en proceso para obtener su aviso de operación y certificarse como guía turístico avalado por la Autoridad de Turismo de Panamá, además de integrarse como voluntario en capacitaciones con Sinaproc.

$!Cerro Corral, reserva hídrica en La Pintada
“Las reservas se hacen con un abono de la mitad del precio para agendar la fecha individual o grupal”.

Soy de la comunidad de Las Delicias, en La Pintada. Mi objetivo es ayudar a los pueblos e influir en las personas para que cuiden, valoren y aprovechen al máximo las riquezas que tenemos, siempre de manera sostenible. Busco generar oportunidades para guías locales, artesanos y demás miembros de la región, dejando así un impacto positivo en comunidades.

¿Cómo llegar al lugar?

ml | Para llegar, se puede ir en auto o bus. En carro, el recorrido es hasta Penonomé, donde se toma el desvío hacia La Pintada y se continúa hasta Piedras Gordas. En bus, el trayecto comienza en la Terminal de Albrook con dirección a Penonomé, seguido de un transporte hacia La Pintada y luego otro hacia Piedras Gordas y contratar a un guía.

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