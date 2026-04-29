$!Cerro Corral, reserva hídrica en La Pintada

Ubicado en la comunidad de Cerro Corral, en el corregimiento de Piedras Gordas, distrito de La Pintada, este atractivo natural se posiciona como uno de los destinos emergentes para el senderismo en la provincia de Coclé.

Con una elevación de 725 metros sobre el nivel del mar, el Cerro Corral no solo ofrece vistas panorámicas, sino que también cumple una función vital como reserva hídrica, siendo la principal fuente de agua por gravedad para residentes locales.

El guía turístico y fotógrafo Álvaro Aguilar destacó a Metro Libre que comenzó a dedicarse a esta actividad en marzo de 2024, motivado por su interés en mostrar los paisajes naturales del país. “Se dice que este cerro es un volcán extinto, ya que en comunidades cercanas se observan muchas rocas esparcidas”, explicó.

Aguilar enfatizó que la experiencia en Cerro Corral permite una “conexión total con la naturaleza”, combinando caminatas de nivel fácil a intermedio, aptas para todo tipo de personas. Además, señaló que sus recorridos incluyen guía local, transporte desde Piedras Gordas, almuerzo, fotografías del trip y kits de primeros auxilios, con precios que oscilan entre $35 y $45 por persona.

El guía resaltó que la mayoría de sus visitantes son panameños, representando un 95% de sus grupos y un 5% extranjeros. “Últimamente los panameños están saliendo más a conocer y seguirán uniéndose”, contó, al tiempo que recomendó a quienes deseen iniciar en el senderismo comenzar con rutas cortas y complementar con ejercicios físicos.

En cuanto a la conservación, Aguilar hizo un llamado a los visitantes a no dejar basura, no extraer plantas y respetar el entorno. “Es importante cuidar estos espacios para que futuras generaciones también puedan disfrutarlos”, expresó.

Finalmente, señaló que se encuentra en proceso para obtener su aviso de operación y certificarse como guía turístico avalado por la Autoridad de Turismo de Panamá, además de integrarse como voluntario en capacitaciones con Sinaproc.